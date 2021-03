Nach Angela Merkels (CDU) Entschuldigung und dem Einkassieren der sogenannten Osterruhe hatte die Bundeskanzlerin in einem Interview mit der Journalistin Anne Will schärfere Töne angeschlagen. Die Kanzlerin hält ein hartes Durchgreifen angesichts der dritten Welle und den damit einhergehenden steigenden Infektionszahlen für nötig. Sie kritisierte dabei geplante Lockerungsschritte in den Bundesländern und appellierte, die Notbremse und weitere Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Pandemie strikt umzusetzen.

Gleichzeitig stellte sie in Aussicht, dass der Bund etwa über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes selbst die Initiative ergreifen könnte. Sie werde nicht zuschauen, bis es 100.000 Neuinfektionen am Tag gebe, so Merkel. Zustimmung erhielt sie dabei von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

(Wolfgang Borrs / NDR / dpa)Der Tag - Merkels Botschaft an die LänderNach dem Interview von Angela Merkel bei Anne Will: Welche Botschaft hatte die Kanzlerin und warum ist sie "all in" gegangen bei der Konfrontation mit den Ländern in Bezug auf die Coronabeschlüsse?

Was regelt das Infektionsschutzgesetz?

Das Infektionsschutzgesetz regelt bundesweit wie ansteckende Krankheiten, auch Covid-19, zu bekämpfen sind. Es trat am 01.01.2001 in Kraft und regelt seither welche Krankheiten bei Verdacht, Erkrankung oder Tod und welche labordiagnostischen Nachweise von Erregern meldepflichtig sind.

Das Infektionsschutzgesetz gibt dem Bund weitreichende Spielräume zur Pandemiebekämpfung. Laut Bundestagsbeschluss befindet sich Deutschland zuzeit in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Daher hat der Bund auf Basis des Infektionsschutzgesetzes die Möglichkeit unter anderem Preise für wichtige Medizinprodukte festzusetzen, deren Ausfuhr zu verhindern sowie Vorschriften für Krankenhäuser und Apotheken "zur Aufrechterhaltung der gesundheutlichen Versorgung" zu erlassen.

Das Infektionsschutzgesetz gibt aber auch den Ländern Befugnisse. Sie dürfen entscheiden, was sie genau tun: Einschränkungen des Alltags wie die Schließung von Geschäften und Gastronomie, Kontaktbeschränkungen sowie die Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen sind Ländersache. "Maßnahmen müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein (Verhältnismäßigkeitsprinzip)", heißt es dazu im Corona-Handlungsleitfaden des Infektionsschutzgesetzes. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 6. Mai 2020 ein konsequentes Beschränkungskonzept vereinbart. Als Schwellenwert wurde eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als "50 neu gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohnern" festgelegt. Laut dem Gesetz sind sie verpflichtet, beim Überschreiten dieser Kennzahlen tätig zu werden - wie genau, ist jedoch nicht festgelegt.

Im November 2020 wurde im 3. Bevölkerungsschutzgesetz präzisiert, unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 ergriffen werden können. Der Novellierungsentwurf will vor allem Grundrechtseinschränkungen damit rechtlich besser absichern. Zudem soll der Bundestag konkreter für einschränkende Maßnahmen Verantwortung übernehmen.

Wer kann das Infektionsschutzgesetz ändern?

Wenn der Bund mehr Durchgriffsmöglichkeiten haben will, um Maßnahmen bundesweit umsetzen zu lassen, müsste das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Der Bund könnte solche Maßnahmen konkret ins Gesetz schreiben - als oberste Anordnung. Er könnte die Länder aber auch entmachten und selber Vorschriften erlassen. In jedem Fall müsste das Infektionsschutzgesetz aber geändert werden. Dabei dürfe man aber den Bundestag nicht vergessen, sagte Dlf-Journalistin Katharina Hamberger in Dlf-Podcast "Der Tag" am 29.März 2021. Der Bundestag spiele eine wichtige Rolle, wenn man das Infektionsschutzgesetz ändern wolle. Einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes muss nach dem Bundestag auch der Bundesrat zustimmen. Die Länder könnten sich da verweigern. Ein Vorgang, der viel Zeit in Anspruch nehmen könnte.