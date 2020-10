Das bayerische Kabinett hat die von Bund und Ländern vereinbarten Kontaktbeschränkungen für den Freistaat verschärft.

Sie sollen nun auch für Privaträume gelten. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen hatten gestern Kontaktbeschränkungen lediglich für den Aufenthalt in der Öffentlichkeit empfohlen. Demnach dürfen sich ab Montag nur noch die Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes treffen dürfen, und zwar mit insgesamt maximal zehn Personen.



Wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen erwägt Bayern wieder die Ausrufung des Katastrophenfalls. In den nächsten Tagen könne dies notwendig werden, um auf die dramatische Entwicklung besser reagieren zu können, sagte Ministerpräsident Söder nach der Kabinettssitzung in München. Durch die Ausrufung des Katastrophenfalls könne das Land die Verteilung der Intensivpatienten besser koordinieren.

