Bei den Bund-Länder-Verhandlungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise ist jetzt eine Schließung von Geschäften vom 1. bis zum 5. April im Gespräch. Noch warten die Journalisten in Berlin auf die Pressekonferenz.

Die Einigung auf Geschäftsschließungen melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Verhandlungskreise. Zusätzlich zu den ohnehin anstehenden Osterfeiertagen solle es dann zwei Tage geben, an denen nicht gearbeitet und alles dichtgemacht werden solle. Auch Supermärkte sollten dann geschlossen bleiben, heißt es.



Die Beratungen waren am Abend für mehrere Stunden unterbrochen worden und fanden danach in kleinerer Runde statt. Ein Streitpunkt ist die Protokollerklärung zum kontaktarmen Urlaub im Inland über Ostern. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von fünf Bundesländern wollen Reisen für Selbstversorger innerhalb des eigenen Bundeslands ermöglichen. Bundeskanzlerin Merkel halte dies für das falsche Signal, hieß es. Zudem gehen Merkel die bisher beschlossenen Maßnahmen offenbar nicht weit genug.



Angesichts steigender Zahlen von Neuinfektionen wird mit einer Verlängerung der Schutzmaßnahmen bis zum 18. April gerechnet. Schulen und Kitas könnten schließen, wenn nicht ausreichend Schnelltests durchgeführt werden. Letzter Diskussionspunkt soll eine mögliche nächtliche Ausgangssperre in Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100 sein. Bundesweit liegt dieser Wert aktuell bei 107,3.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.