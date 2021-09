Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut leicht gesunken und liegt nun nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 82,7.

Am Vortag hatte der Wert bei 83,8 gelegen und vor einer Woche bei 75,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.565 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden 35 weitere Todesfälle verzeichnet.



Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht mit 1,69 an. Diese Inzidenz der Hospitalisierungen soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig der entscheidende Wert für Einschränkungen sein.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.