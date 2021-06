Die Bundesärztekammer warnt vor Reisen in Urlaubsgebiete, in denen die Delta-Variante des Coronavirus grassiert.

Ärztepräsident Reinhardt sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, auf Reisen in solche Regionen sollte verzichtet werden. Grundsätzlich spreche aber nichts gegen Urlaub, wenn die Hygieneregeln eingehalten würden. Für viele Menschen sei das Reisen nach den Belastungen der letzten Monate wichtig für das seelische Gleichgewicht, so Reinhardt.



Die Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich inzwischen in vielen Ländern. Sie ist deutlich ansteckender als alle anderen bekannten Mutationen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.