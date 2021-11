Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen haben SPD, Grüne und FDP sich auf weitere Maßnahmen geeinigt.

Das teilten Vertreter der drei Parteien mit. So soll bundesweit eine 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt werden. Details sind aber noch unklar. Man habe das Arbeitsministerium gebeten, eine Umsetzung zu prüfen, sagte die FDP-Politikerin Aschenberg-Dugnus. Eine Pflicht zu Corona-Tests soll es in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen geben. Krankenhäuser sollen Zuschüsse für die Behandlung von Covid-Patienten erhalten. Außerdem wollen SPD, Grüne und FDP den Angaben zufolge die kostenlosen Bürgertests wieder einführen. Eine bundesweit einheitliche 2G-Regel im Freizeitbereich, wie es sie in Österreich gibt, ist dagegen nicht vorgesehen. Kanzlerkandidat Scholz will am Donnerstag im Bundestag die Pläne erläutern.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst, CDU, sagte dagegen, er würde sich eine Verständigung von Bund und Ländern über eine 2G-Regelung wünschen. Er sei für ein Bund-Länder-Treffen so schnell wie möglich, am besten diese Woche, sagte der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.