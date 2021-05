Wegen der in Indien grassierenden Coronavirus-Mutante hat Australien sein Einreiseverbot verschärft.

Ab Montag müssten alle Einreisenden, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Indien aufgehalten hätten, mit Haftstrafen von bis zu fünf Jahren rechnen, teilte die australische Regierung mit. Davon betroffen sind tausende Australier, darunter professionelle Cricket-Spieler.



Die Organisation Human Rights Watch kritisierte die Entscheidung, Menschen für Verstöße gegen das Reiseverbot zu kriminalisieren. Stattdessen solle die australische Regierung nach Wegen suchen, Rückkehrer sicher unter Quarantäne zu stellen, sagte eine Sprecherin.



Auch in anderen Ländern gelten Einreisesperren für Menschen aus Indien, darunter die USA und Deutschland.

