Einige Bundesländer wollen offenbar Bürger per Brief zur Impfung gegen das Coronavirus aufrufen.

Menschen, die bevorzugt zur Immunisierung berechtigt sind, sollen nach Informationen der "Bild"-Zeitung unmittelbar nach der Zulassung des Vakzins der Firmen Biontech und Pfizer eingeladen werden, einen Termin in einem Impfzentrum zu vereinbaren. Das Blatt beruft sich auf die Gesundheitsministerien und -behörden der Länder. In Niedersachsen etwa sollen die Personen demnach per Brief einen QR-Code zum Scannen mit dem Handy erhalten, der zur Impfteilnahme berechtigt. Auch in Hamburg, Bayern, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern sollten Betroffene per Post informiert werden, heißt es.



Die Länder rechnen damit, dass am 27. Dezember mit den Impfungen begonnen werden kann. Die Berliner Senatsverwaltung erklärte, Bundesgesundheitsminister Spahn habe sie über die zu erwartende Zulassung und Lieferung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes informiert. Für die Länder ergebe sich daraus der Tag nach Weihnachten als Starttermin.

