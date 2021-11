Wegen der steigenden Coronazahlen verschärfen mehrere Bundesländer die Maßnahmen gegen die Pandemie.

In Bayern sprang die sogenannte Krankenhausampel auf rot, was unter anderem die Einführung von 3G am Arbeitsplatz zur Folge hat. Für viele Bereiche, etwa Sport- und Kulturveranstaltungen, gilt zudem ab heute die 2G-Regel. In Hotels und der Gastronomie müssen Ungeimpfte statt eines Schnelltests nun einen PCR-Test vorlegen. Auch in Hessen müssen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, ab Donnerstag bei 3G-Veranstaltungen künftig einen aktuellen PCR-Test vorlegen. In Berlin erwägt der Senat, die 2G-Regel auszuweiten. Nach RBB-Berichten könnte die Verschärfung kommende Woche in Kraft treten.



Zuletzt hatte Sachsen strengere Regeln eingeführt. Dort haben nur noch Geimpfte oder Genesene Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.