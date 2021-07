Die Bundesregierung sieht noch Klärungsbedarf in der Frage, ob Urlauber bei ihrer Rückkehr nach Deutschland verpflichtend auf das Coronavirus getestet werden sollen.

Gesundheits- und Justizministerium müssten sich noch einigen, begründete eine Regierungssprecherin die ausbleibende Entscheidung. Bayerns Ministerpräsident Söder drängt zur Eile und fordert eine Testpflicht für ungeimpfte Personen ab dem kommenden Sonntag.



Vizekanzler Scholz hat sich dafür ausgesprochen, dass Nicht-Geimpfte Coronatests künftig selbst bezahlen sollen. Das solle nicht von einem Tag auf den anderen so geregelt werden, sagte der SPD-Politiker und Kanzlerkandidat in Berlin, aber in absehbarer Zeit zur Regel werden. Bereits jetzt gebe es genügend Impfstoff gegen das Coronavirus, damit sich alle impfen lassen könnten. Die Bundesregierung hatte in den vergangenen Tagen betont, es solle keine Impfpflicht geben. Kanzleramtsminister Braun hatte aber von möglichen Beschränkungen für Nicht-Geimpfte gesprochen, falls Deutschland eine hohe Zahl an Neuinfektionen verzeichne.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.