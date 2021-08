Das Finale der Fußball-Europameisterschaft im Juli im Londoner Wembley-Stadion war laut offiziellen Zahlen ein sogenanntes "Superspreader-Event".

Die britische Zeitung "The Times" zitiert aus Untersuchungsergebnissen der Gesundheitsbehörde "Public Health England" zu den Corona-Infektionen, die an dem Tag in und um das Stadion festgestellt wurden. Demnach waren fast 2.300 Personen wahrscheinlich ansteckend. Etwa 3.400 der Menschen dort könnten sich rund um das Spiel möglicherweise infiziert haben. Weiter heißt es, die Daten zeigten, wie leicht sich das Virus bei engem Kontakt ausbreiten könne. Dies sollte eine Warnung sein. Der britische Kulturminister Dowden rief die Sportfans und Kulturinteressierten im Land auf, sich impfen zu lassen. Dann könnten etwa Fußballspiele, Schauspiel oder Konzerte in vollen Häusern wieder sicher stattfinden.



Für das Endspiel zwischen England und Italien wurden damals 67.000 Zuschauer zugelassen. Dies war im In- sowie im Ausland teils auf Kritik gestoßen. In Großbritannien sind die Corona-Schutzmaßnahmen inzwischen weitgehend aufgehoben worden - auch dies ist umstritten.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.