Die FDP hat sich für eine baldige Impfung von Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier ausgesprochen.

Dies wäre ein positives Signal, um das Vertrauen der Bürger in die Corona-Schutzimpfungen zu stärken, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Theurer, der "Bild"-Zeitung.



Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hatte gestern bekanntgegeben, dass in dem Bundesland hunderte geplante Impftermine mit dem Produkt des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca nicht wahrgenommen wurden. Bundesgesundheitsminister Spahn war Zweifeln an dem Impfstoff entgegengetreten und hatte betont, dass dieser wirksam und sicher sei. Der Astrazeneca-Impfstoff hat eine geringere Wirksamkeit als die Produkte von Biontech/Pfizer und Moderna. Zudem gab es Berichte über Nebenwirkungen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.