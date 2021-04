Mehr als die Hälfte aller erwachsenen US-Bürger haben mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten.

Die Gesundheitsbehörde CDC gab ihre Zahl mit rund 130 Millionen Bürgern über 18 Jahren an. Dies entspreche 50,4 Prozent aller Erwachsenen. Rund 84 Millionen Erwachsene haben demnach bereits den vollen Impfschutz, dies entspreche 32,5 Prozent aller Erwachsenen.



Zuletzt wurden in den USA im Schnitt mehr als drei Millionen Menschen pro Tag geimpft. Begonnen hatte die Impfkampagne im Dezember. Trotz der Erfolge warnte der führende Virologe Fauci, das Land sei immer noch in einer prekären Lage.

