Mit Nordrhein-Westfalen schafft ein weiteres Bundesland die Entschädigungszahlungen für ungeimpfte Menschen im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne ab. Das Gesundheitsministerium in Düsseldorf teilte mit, die bisherige Regelung werde zum 11. Oktober auslaufen.

Einen Anspruch haben demnach aber weiterhin Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Corona impfen lassen könnten. Nach Ministeriumsangaben wurden bislang rund 120 Millionen Euro für eine Entschädigung des Verdienstausfalls in Zusammenhang mit einer Quarantäne ausgegeben.



Zuvor hatten bereits Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beschlossen, ungeimpften Menschen den Verdienstausfall nicht mehr zu erstatten. In mehreren anderen Bundesländern gibt es entsprechende Überlegungen, so etwa in Bayern. Dessen Gesundheitsminister Holetschek sagte der "Süddeutschen Zeitung", wer sich nicht gegen Corona impfen lasse, obwohl keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprächen, habe aus seiner Sicht keinen Anspruch auf eine Erstattung des Verdienstausfalls. Entsprechende Überlegungen gibt es laut der Zeitung auch in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.



Die Landesregierung in Stuttgart entschied zudem, dass sich ungeimpfte Lehrer mit Beginn des neuen Schuljahres täglich testen lassen müssen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 27.08.)



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 09.09.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 29.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.