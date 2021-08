Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Coronainfektionen ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts erstmals seit dem Mai wieder über die Marke von 50 gestiegen.

Das RKI gibt sie mit 51,6 an - gegenüber 48,8 gestern und 32,7 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter meldeten dem Instut 8.092 neue Infektionen innerhalb eines Tages, das sind fast 2.500 mehr als am Samstag vor einer Woche. Es wurden 17 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus verzeichnet. Die Gesamtzahl stieg damit auf 91.973.



Das RKI hatte am Donnerstag erklärt, die vierte Welle der Corona-Pandemie habe begonnen. Betroffen sind demnach vor allem jüngere Menschen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.