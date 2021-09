Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Deutschland ist wieder leicht gesunken.

Laut den Angaben des Robert Koch-Instituts von heute früh liegt der Wert bei 60,3 gegenüber 61,7 am Vortag. Die Gesundheitsämter verzeichneten binnen eines Tages 4.171 Corona-Neuinfektionen. Es gab demnach 101 weitere Todesfälle.



Die Sieben-Tage-Inzidenz der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten pro 100.000 Menschen gibt das RKI mit 1,44 an. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.