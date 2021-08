Die Kultusministerkonferenz hat dazu aufgerufen, in der Coronapandemie weitere Schulschließungen zu verhindern.

Die KMK-Vorsitzende, Brandenburgs Bildungsministerin Ernst, sagte "Zeit Online", die Erwachsenen seien hier gegenüber den Kindern in der Pflicht. Es liege in ihrer Verantwortung, sich impfen zu lassen oder die Hygienemaßnahmen auch dann weiterhin ernst zu nehmen, wenn sie bereits geschützt seien. Nur so könne man gewährleisten, dass die Kinder und Jugendlichen nicht wieder auf Bildung verzichten müssten. Die SPD-Politikerin betonte, oberste Priorität der Kultusministerkonferenz sei ein Schuljahr in Präsenz. Die Ständige Impfkommission habe inzwischen die Impfung für die Kinder ab zwölf Jahren empfohlen, und es gebe Masken und Luftfilter sowie die Möglichkeit zum Testen.



Bundesgesundheitsminister Spahn plädierte für einheitliche Quarantäne-Regeln an den Schulen. Er sagte der Zeitung "Die Welt", es sei für Eltern und Kinder nur schwer nachvollziehbar, dass die Quarantäne in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt werde. Dies wolle er mit den Ländern besprechen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.