Sachsen führt als erstes Bundesland eine umfassende 2G-Regel ein. Damit haben ab Montag nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Innenräumen von Gaststätten sowie zu anderen Veranstaltungen in Innenbereichen.

Das teilte Landessozialministerin Köpping von der SPD mit. DIe Regeln gelten auch für Großveranstaltungen. Das Landeskabinett beschloss dazu eine neuen Corona-Verordnung, die bis zum 25. November gilt. Kinder und Jugendliche sowie Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sollen demnach von einer verschärften Regelung weiter ausgenommen sein. Bislang galt 2G in Sachsen wie in einigen anderen Bundesländern als Optionsmodell.



In Sachsen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 385,7 und damit deutlich über dem Bundesschnitt von knapp 170. Laut RKI sind in dem Bundesland 66,3 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Bundesweit sind es fast 78 Prozent Menschen über 18.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.