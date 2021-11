Die Corona-Inzidenz hat zum dritten Mal hintereinander einen neuen Höchststand erreicht.

Sie liegt nun laut Robert Koch-Institut bei 232,1. Gestern betrug sie 213,7, vor einer Woche 146,6. Das RKI registrierte fast 40.00 neue Infektionen - auch das ist ein neuer Höchststand. 236 weitere Todesfälle wurden verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen steht bei 4,31. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit vergangenes Jahr bei rund 15,5.



Der Chef der Intensivmedizinervereinigung DIVI, Karagiannidis, forderte ein kurzfristiges Gegensteuern. Spätestens kommende Woche müssten bundesweit 2G-Maßnahmen eingeführt werden, um die Corona-Zahlen unter Kontrolle zu halten, sagte er in mehreren Interviews. Am Arbeitsplatz sei 3G nötig. Man habe im europäischen Umfeld gesehen, dass dies einen Effekt auf die Erstimpfquote habe. Der Virologe Christian Drosten spricht mit Blick auf die Kliniken von einer echten Notfallsituation. Er hält sogar neue Kontaktbeschränkungen für denkbar. Alternativ müsse man auf Auffrischungsimpfungen setzen, sagte er in seinem NDR-Podcast.

