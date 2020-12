In Österreich haben freiwillige Massentests der Bevölkerung auf eine Infektion mit dem Coronavirus begonnen.

Die österreichischen Gesundheitsbehörden setzen darauf, dass mit dem möglichst flächendeckenden Testen auch Infizierte aufzuspüren sind, die keine oder kaum Krankheitssymptome zeigen. Dies gilt als wichtiger Baustein zur Unterbrechung von Infektionsketten.



Die österreichische Regierung hofft darauf, dass sich bis zu sechs Millionen Menschen auf das Coronavirus testen lassen. Österreich hat knapp neun Millionen Einwohner. Ein Regierungssprecher sagte dem ORF, eine entscheidende Phase sei die Zeit nach Weihnachten. Dann werde klar, wie sehr die Feiertage das Infektionsgeschehen beeinflusst hätten.



Bis Ende der Woche befindet sich Österreich in einem Lockdown. Ob die strengen Maßnahmen danach gelockert werden, will die Bundesregierung in Wien in dieser Woche beraten.

