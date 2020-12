Österreich verhängt ab der kommenden Woche für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten eine Quarantänepflicht. Urlauber und Geschäftsreisende aus Regionen mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen müssen dann zehn Tage in Quarantäne.

Österreichs Kanzler Kurz sagte, es sei angesichts der hohen Infektionszahlen in den Nachbarländern entscheidend, dass Touristen das Virus nicht noch weiter in Österreich verbreiteten.

Zustimmung aus Deutschland

Bundesgesundheitsminister Spahn begrüßte die Entscheidung der Regierung in Wien. Er sagte, man habe die Erfahrungen aus Februar und März noch in den Knochen, als durch den Rückreiseverkehr aus dem Skiurlaub das Virus teils unbemerkt in fast alle EU-Staaten mitgebracht worden sei. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) meinte, Sicherheit gehe vor. Die Ferien dürften nicht zu einem Risiko werden, schrieb er per Twitter.

Quarantäne auch in Frankreich

Auch Frankreich sorgt sich um Risiken durch Urlauber. Die Regierung kündigte für die Feiertage eine siebentägige Quarantäne für Franzosen an, die aus dem Skiurlaub kommen. Premierminister Castex sagte in Paris, es werde stichprobenartige Kontrollen an den Grenze geben. Die französischen

Skigebiete sollen offen bleiben - die Skilifte dürfen dort aber nicht fahren.

Lockdown in Österreich wird gelockert

In Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen zurückgegangen, wenn auch weniger stark als erhofft. Dennoch wird der Lockdown dort gelockert. Kanzler Kurz sagte, die Zahlen seien noch auf hohem Niveau. Aber der Lockdown habe gewirkt. Man könne nun behutsame Öffnungsschritte setzen.



Ab Montag werden wie geplant Pflichtschulen wieder Unterricht vor Ort anbieten. Einige Klassenstufen sollen aber weiter von zuhause aus lernen. Auch Museen, Bibliotheken und der Einzelhandel dürfen unter Hygieneauflagen wieder öffnen. Gastronomische Einrichtungen und Hotels sollen für den Rest des Jahres geschlossen bleiben. Skifahren soll ab dem 24. Dezember wieder möglich sein.



Die Ausgangsbeschränkungen werden auf die Zeit von 20 bis 6 Uhr verkürzt. In der übrigen Zeit dürfen Menschen in Österreich wieder Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Die Weihnachtstage und den Jahreswechsel dürfen insgesamt zehn Menschen miteinander verbringen - unabhängig von der Zahl der Haushalte, aus denen sie stammen. Ab Montag dürfen Schulen, der Handel sowie körpernahe Dienstleistungen, wie etwa Friseure, wieder öffnen.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.