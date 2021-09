Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gestiegen.

Laut den heute früh veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts lag der Wert bei 61,7 gegenüber 61,4 am Tag davor. Binnen 24 Stunden wurden 3.022 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um zehn auf nunmehr 93.403.



An Wochenenden ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen in der Regel niedriger als im Wochendurchschnitt, weil weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.