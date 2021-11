Sachsen führt als erstes Bundesland eine umfassende 2G-Regel ein.

Das teilte Landessozialministerin Köpping von der SPD mit. Damit haben ab Montag nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Innenräumen von Gaststätten sowie zu anderen Veranstaltungen in Innenbereichen. Gleiches gilt für Großveranstaltungen. Das Landeskabinett beschloss dazu eine neuen Corona-Verordnung, die bis zum 25. November gilt. Kinder und Jugendliche sowie Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sollen demnach von einer verschärften Regelung weiter ausgenommen sein. Bislang galt 2G in Sachsen wie in einigen anderen Bundesländern als Optionsmodell.



In Sachsen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 385,7 und damit deutlich über dem Bundesschnitt von knapp 170. Laut RKI sind in dem Bundesland 66,3 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Bundesweit sind es fast 78 Prozent Menschen über 18.

