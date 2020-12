Die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen im Teil-Lockdown bleiben bis zum 10. Januar in Kraft. Dies gab Bundeskanzlerin Merkel nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder bekannt.

Merkel sagte nach der Videokonferenz, im Grundsatz bleibe der Zustand, wie er jetzt sei. Am 4. Januar wollen Bund und Länder erneut über eine mögliche erneute Verlängerung der Maßnahmen beraten.



Bei der Besprechung ging es auch um künftige Impfungen. Bund und Ländern wollen vorbereitet sein: Merkel sagte, erste Impfstoff-Zulassungen in der EU könnten Ende Dezember kommen. Deswegen sei es wichtig, dass die Vorbereitungen darauf dann weit gediehen seien. In den Ländern gebe es große Anstrengungen beim Aufbau vorgesehener regionaler Impfzentren. Daneben stehe eine "Feinabstimmung" bei den Festlegungen zur Reihenfolge von Impfungen durch die Ständige Impfkommission aus. Auf dieser Grundlage werde das Bundesgesundheitsministerium dann noch eine Verordnung erlassen, erläuterte Merkel.



Weitere Ergebnisse der Konferenz sind noch nicht bekannt. Themen waren auch unter anderem die Digitalisierung, die Energiewende und der Rechtsextremismus.

