Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat zum dritten Mal hintereinander einen neuen Höchststand erreicht.

Sie liegt laut den morgendlichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts nun bei 232,1. Am Tag davor betrug sie 213,7 und vor einer Woche 146,6. Die Gesundheitsämter übermittelten dem RKI 39.676 neue Infektionen binnen eines Tages - auch das ist ein neuer Höchststand. Deutschlandweit wurden 236 weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten auf 96.963.



Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen gibt das RKI derzeit mit 4,31 an. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.