Die Zahl der Projekte zur Entwicklung von Impfstoffen gegen die Covid-19-Krankheit nimmt deutlich zu.

Wie der Verband der forschenden Pharmaunternehmen mitteilte, gibt es inzwischen weltweit 115 solcher Projekte. Damit hat sich die Zahl seit Mitte März fast verdreifacht. Sieben der Projekte werden demnach maßgeblich in Deutschland vorangetrieben, darunter sind zwei des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Wie es weiter heißt, werden derzeit weltweit zehn mögliche Impfstoffe in klinischen Studienprogrammen mit Freiwilligen getestet. In Deutschland hat das Unternehmen Biontech die erste klinische Studie gestartet.