Und sie reisen doch, völlig überraschend! Konnte ja auch niemand ahnen, dass sich die Deutschen ihren Auslandstrip nicht verbieten lassen würden … Nein – es ist ein schlechter Witz, dass sich die Gesundheitsminister erst jetzt – auf dem Höhepunkt der Reisewelle – damit beschäftigen, wie mit Rückkehrern aus sogenannten Risikogebieten zu verfahren ist.

Bis alle Teststellen eingerichtet sind, sind die meisten Urlauber vermutlich längst wieder zu Hause. Und weil die Politik geschlafen hat, ist es nicht einmal möglich, die Corona-Untersuchungen verpflichtend vorzuschreiben. Es wäre juristisch schwierig, Menschen die schon im Ausland sind, nach ihrer Rückkehr nun zu einem solchen Test zu verdonnern.

Übersicht zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)

Um dennoch möglichst viele Urlauber vom Test überzeugen zu können, soll also niemand aus eigener Tasche zahlen müssen. Länder und gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Kosten, die mit 90 bis 150 Euro pro Schnelltest beziffert werden. Bleibt die Frage, warum die Allgemeinheit dafür blechen muss, wenn Mitbürger in sogenannte Risikogebiete geflogen sind. Damit werden all diejenigen bestraft, die sich brav darangehalten haben, in diesem Corona-Sommer doch bitte in Deutschland zu bleiben.

(Getty Images)"Tests sollten kostenlos durchzuführen sein"

Nur ein Coronatest für Reiserückkehrer bei der Ankunft in Deutschland sei unsinnig, sagte der Mediziner Eckhard Nagel im Dlf. Denn trete eine Infektion erst im Flugzeug auf, sei diese kurze Zeit später am Flughafen nicht feststellbar.

Natürlich ist niemand zu verurteilen, der trotzdem ins Ausland gefahren ist – und übervolle Strände an der deutschen Küste etwa legen die Frage nahe, ob es nicht ohnehin sinnvoller gewesen wäre, auf den Bleibt-in-Deutschland-Rat zu verzichten. Die Massen hätten sich dann besser verteilt. Sinnvoll ist es allerdings, nun nicht mehr zwischen Risikoländern und EU-Staaten zu differenzieren. Deutsche, die am Ballermann die Sau rausgelassen haben, ließen Mallorca etwa zum Risikogebiet werden, da ist es gut, dass sich alle testen lassen können, die nun ein ungutes Gefühl haben, dort gewesen zu sein.

Dass schläfrige Agieren der Gesundheitsminister wird aber mitverantwortlich sein, wenn die Infiziertenzahlen nun wieder steigen. Sinnvoll wäre es gewesen, vor Beginn der Reisewelle die Bedingungen für Auslandsreisen klipp und klar auf den Tisch zu legen: Zwangstest nach Rückkehr und Kostenübernahme durch den Urlauber. Aber wer konnte schon ahnen, dass es doch so viele Menschen in ferne Gefilde zieht.

