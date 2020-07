In Deutschland gibt es 202 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Damit waren nach Angaben des Robert Koch-Instituts seit Beginn der Krise mindestens 201.574 Menschen nachweislich infiziert. 9.084 Menschen starben an oder mit dem Virus, das ist einer mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen liegt nach Schätzungen des RKI bei 187.400. Damit sind akut etwa 5.100 Menschen in Deutschland erkrankt.



Kanzleramtschef Braun zog eine positive Zwischenbilanz. Der "Bild am Sonntag" sagte er, derzeit könne man sagen, man habe Corona in Deutschland im Griff. Aber das sei eine Momentaufnahme – das Virus sei nach wie vor im Land. Braun erklärte, dass Großveranstaltungen im Kulturbereich und Fußballspiele mit Fans im Stadion voraussichtlich im Herbst wieder erlaubt werden könnten. An der Maskenpflicht müsse man bis zur Zulassung eines Impfstoffs aber festhalten.