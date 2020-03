Auf dem vor der Küste Kaliforniens gestoppten Kreuzfahrtschiff "Grand Princess" sind mindestens 21 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Das teilte US-Vizepräsident Pence in Washington mit. Nach seinen Angaben wurden bisher 46 der rund 3.500 Personen an Bord getestet. Das Schiff solle nun in einen nicht-kommerziellen Hafen gebracht werden. Dann würden alle Passagiere und Besatzungsmitglieder getestet. Nach offiziellen Angaben sind in den Vereinigten Staaten 15 Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben.



In China wird die Zahl der Toten mittlerweile mit 3.070 angegeben, mehr als 80.000 Ansteckungen wurden bestätigt.