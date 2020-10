Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist weiter gestiegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb von 24 Stunden 4.721 weitere nachgewiesene Fälle gemeldet. In mehreren Großstädten gelten strengere Auflagen.

Die Zahl der erfassten Neuinfektionen in Deutschland liegt noch einmal über der vom Freitag. Die Infektions-Höchstwerte vom Frühjahr sind aber noch nicht erreicht. Neu gemeldet wurden 15 Todesfälle. Die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, stieg damit auf 9.604.

Auch Köln gilt nun als Risikogebiet

Mit Köln hat inzwischen eine weitere große Stadt die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Damit gibt es jetzt allein in Nordrhein-Westfalen sieben Regionen, die als Risikogebiete eingestuft sind. Um die steigende Zahl an Infektionen in den Griff zu bekommen, verschärfen größere Städte ab heute die Auflagen.



In Köln beispielsweise dürfen sich höchstens noch fünf Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Im öffentlichen Raum gilt zudem ab 22 Uhr ein Alkoholverbot, in Fußgängerzonen eine Maskenpflicht. Zudem wird die Personenzahl bei Feiern beschränkt. Bei privaten Festen außer Haus sind maximal noch 25 Personen erlaubt. Vom Feiern in der eigenen Wohnung wird abgeraten. Mehr als zehn Personen sollten in jedem Fall nicht zusammen kommen, heißt es.

Essener OB verteidigt Maßnahmen

Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern mit den elf größten Städten des Landes zusätzliche Maßnahmen vereinbart. Der Essener Oberbürgermeister Kufen hat die Entscheidung verteidigt. Es gehe darum, einen exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen unbedingt zu vermeiden, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link).



Ab der kommenden Woche werde es in Essen in allen städtischen Gebäuden eine Maskenpflicht geben, auch in den weiterführenden Schulen soll sie nach den Herbstferien wieder eingeführt werden. Außerdem werde der Einsatz von Bundeswehrangehörigen zur Nachverfolgung von Infektionsketten geprüft. Eine Sperrstunde für die Gastronomie oder Alkoholverbote, wie es sie etwa in Berlin gibt, schloss der Oberbürgermeister zunächst aus.



Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, hält Warnungen, die Corona-Pandemie gerate außer Kontrolle, für irreführend. Es müsse damit aufgehört werden, auf die Zahl der Neuinfektionen zu starren wie das Kaninchen auf die Schlange, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

