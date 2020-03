Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist auf 4.838 gestiegen.

Das sind rund 1.000 mehr als gestern, wie das Robert-Koch-Institut meldet. Die Zahl der Todesfälle stieg auf zwölf. Zuletzt starb ein über 80-jähriger Patient mit Vorerkrankungen in Bayern.



Italien meldete 368 weitere Todesfälle. Es ist der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Zählungen. Damit seien in Italien inzwischen 1.809 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg den Angaben zufolge auf knapp 25.000.



In Spanien verdoppelte sich die Zahl der Toten binnen eines Tages auf 288. Die Zahl der Infektionen liegt dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei mehr als 7.750.