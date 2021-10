Die Corona-Impfquoten in den Bundesländern variieren weiterhin stark.

In Bremen sind laut Bundesgesundheitsministerium inzwischen 75,5 Prozent der Menschen vollständig gegen das Virus geimpft, in Sachsen sind es 55 Prozent. Bundesweit betrachtet sind 64,7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Mindestens eine Dosis erhalten haben nun 68,2 Prozent.



Die Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht zurück. Das RKI gab den Wert mit 63,6 an nach 64,7 am Vortag. Die Hospitalisierungsrate stieg leicht auf 1,68.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.