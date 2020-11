In Frankreich melden die Gesundheitsbehörden mehr als 850 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Innerhalb von 24 Stunden wurden erneut mehr als 400 Tote in den Krankenhäusern gemeldet. Hinzu kommen noch einmal mehr als 400 Todesfälle in Altenheimen und anderen Pflegeeinrichtungen. Diese Zahl wird allerdings nicht täglich aktualisiert. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nahm im Vergleich zum gestrigen Höchststand von über 52.000 aber deutlich ab und liegt nun bei 36.000 neuen Fällen innerhalb eines Tages. Frankreich hat knapp 67 Millionen Einwohner.



Unterdessen wird in den Niederlanden das öffentliche Leben wegen der schnellen Ausbreitung des Virus weiter eingeschränkt. Wie der niederländische Ministerpräsident Rutte ankündigte, werden ab morgen öffentliche Gebäude sowie Kultur- und Unterhaltungsstätten für zwei Wochen geschlossen. Man denke zudem über eine Ausgangssperre und die Schließung von Schulen nach. Zwar gehe die Zahl der neu gemeldeten Fälle zurück, allerdings nicht schnell genug, sagte Rutte.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 03.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 28.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.