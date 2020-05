Spanien will die wegen der Corona-Krise angeordnete Zwangsquarantäne für aus dem Ausland Eingereiste schon zum 21. Juni aufheben.

Das betrifft Personen, die ihren Erstwohnsitz in Spanien haben oder aus beruflichen Gründen in das Land müssen. Ministerpräsident Sanchez erklärte in Madrid, für Touristen werde man die Grenzen aber wie angekündigt erst am 1. Juli öffnen. Dann wolle man in Spanien viele ausländische Touristen mit Sicherheitsgarantien für die Besucher und auch für die gesamte Bevölkerung begrüßen. Bereits gestern hatte das spanische Tourismusministerium angekündigt, die Inselgruppen der Balearen, der Kanaren und auch die Regionen Katalonien und Andalusien wieder für den Tourismus zu öffnen.



Sanchez äußerte zudem die Hoffnung, dass Spanien 140 Milliarden Euro aus dem Hilfsfonds der EU gegen die Folgen der Coronakrise bekommt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte in der vergangenen Woche die Pläne der Europäischen Union über einen 750 Milliarden Euro großen Hilfsfonds vorgestellt. Einige Länder haben sich aber bereits dagegen ausgesprochen, darunter Österreich, Dänemark, die Niederlande und Schweden.