Die Klinikärzte in Deutschland haben die Bundesländer mit vielen Corona-Fällen aufgefordert, verschiebbare Eingriffe zu stoppen.

In einer Erklärung der Ärzteorganisation Marburger Bund und der intensivmedizinischen Fachgesellschaften, aus der die Deutsche Presse-Agentur zitiert, heißt es, dass Krankenhäuser aus Umsatzgründen ihre Kapazitäten nicht auf Covid-19-Patienten konzentrierten. Ändere sich dies nicht, dann werde die Belastungsgrenze insbesondere auf vielen Intensivstationen schon bald überschritten.



Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind derzeit knapp 3.300 Intensivbetten von Covid-19-Patienten belegt. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, hatte vor wenigen Tagen erklärt, er rechne angesichts der weiter hohen Zahl an Neuinfektionen damit, dass die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen werden.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.