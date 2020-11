Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sucht wegen der Corona-Pandemie Nothilfe für französische Pflegeheime.

Die Organisation veröffentlichte einen Appell an Ärztinnen, Psychologen und andere Freiwillige, in Heimen in der Region Paris tätig zu werden. Die Personalsuche konzentriere sich darauf, überbeanspruchte Mitarbeiterinnen und isolierte Bewohner zu entlasten, sagte eine Koordinatorin von Ärzte ohne Grenzen im Radiosender France-Info.



Medienberichten zuolge sind in französischen Pflegeheimen im November mehr Menschen mit dem Coronavirus gestorben als Berichten zufolge in den vorherigen fünf Monaten insgesamt. Frankreich registriert täglich Zehntausende neue Coronavirus-Fälle und mehr als 400 Fälle pro Woche pro 100.000 Einwohner. Frankreich hat mit seinen circa 67 Millionen Einwohnern die meisten bestätigten Coronavirus-Fälle von Ländern in Europa.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.