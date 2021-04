Die umstrittene Schauspieler-Aktion #allesdichtmachen wird den nordrhein-westfälischen Landtag in einer Aktuellen Stunde beschäftigen.

Unter dem Titel "Die Meinungsfreiheit darf kein Corona-Opfer werden" hat die AfD das Thema für Freitag auf die Tagesordnung gesetzt. Meinungsfreiheit müsse auch für unpopuläre Äußerungen gelten, unterstreicht die AfD in ihrem Antrag. Eine Meinungsfreiheit, die nur populäre oder "Main-stream"-Meinungen schütze, sei nichts wert. Dafür müssten alle Demokraten im Landtag gemeinsam ein Zeichen setzen.



Die AfD fokussiert sich vor allem auf einen - in der Öffentlichkeit ebenfalls heftig kritisierten - Tweet des ehemaligen NRW-Wirtschaftsministers Duin (SPD), der auch Mitglied des WDR-Rundfunkrats ist. Duin hatte den Künstlern undifferenzierte Kritik an Medien, Parlament und Regierung vorgeworfen und namentlich die Tatort-Schauspieler Jan Josef Liefers und Ulrich Tukur genannt, die "sehr viel Geld bei der ARD" verdienten und deren "Aushängeschilder" seien. "Die zuständigen Gremien müssen die Zusammenarbeit - auch aus Solidarität mit denen, die wirklich unter Corona und den Folgen leiden - schnellstens beenden", hatte Duin zunächst empfohlen. Später teilte der 53-jährige SPD-Politiker mit, der Tweet sei "Mist" gewesen, inhaltlich überzogen und seiner Rolle als Mitglied im Rundfunkrat nicht angemessen.



Unter dem Motto #allesdichtmachen hatten Dutzende Film- und Fernsehschauspieler mit ironisch-satirischen Clips die Corona-Politik der Bundesregierung kommentiert. Die Videos waren am Donnerstag veröffentlicht worden. Nach heftiger Kritik und teils Zustimmung aus dem rechten Lager haben sich mehrere Teilnehmer mittlerweile von ihren Beiträgen distanziert.