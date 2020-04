Die US-Regierung hat eingeräumt, dass das Coronavirus Afroamerikaner besonders häufig trifft.

Man sehe starke Anhaltspunkte dafür, dass diese in weitaus größerem Umfang betroffen seien als andere Bürger des Landes, sagte US-Präsident Trump. Es gebe keine nationale Erhebung, berichtet USA-Korrespondent Arthur Landwehr, aber die Zahlen aus mehreren Städten zeigten eindeutig, dass Afroamerikaner überproportional häufig an Covid-19 erkrankten. Sie sterben demnach in den USA auch öfter an den Folgen der Krankheit.

Milwaukee: 70 % der Toten, 26 % der Bevölkerung

Betroffen sind laut "Washington Post" Städte wie Chicago und die Hauptstadt Washington ebenso wie Bundesstaaten wie Louisiana und Michigan. Im Landkreis Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin seien rund 70 Prozent der Covid-19-Toten Schwarze, obwohl sie nur etwa 26 Prozent der Bevölkerung stellten.



Mehrheitlich afroamerikanische Landkreise vermeldeten teils dreimal so viele Infektionen und fast sechsmal so viele Todesfälle wie Landkreise, in denen weiße Amerikaner in der Mehrheit seien. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Fauci, führte dies auf eine "Verschlimmerung eines Gesundheitsgefälles" zurück.

Schlechtere medizinische Versorgung, mehr Vorerkrankungen

Experten zufolge haben Schwarze in den USA im Schnitt eine schlechtere Krankenversicherung und weniger Zugang zu medizinischer Versorgung. Auch Vorerkrankungen wie Diabetes und Herzkrankheiten treten demnach häufiger auf. Das erhöhe nach den bisherigen Erfahrungen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und auch das Sterberisiko.



Schwarze in den USA hätten "eher einen niedrigen sozioökonomischen Status", so der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Adams. Das mache es schwieriger, soziale Distanz zu wahren. Das bedeute auch, dass mehr Weiße zu Hause arbeiteten, während Schwarze häufiger mit anderen Menschen in Kontakt kommen, heißt es dazu im Bericht von US-Korrespondent Landwehr.

Rolle von Gerüchten, Fake News und Verschwörungstheorien unklar

Unklar ist, welche Rolle Gerüchte, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien spielen. Die Bürgermeisterin von Chicago, Lightfoot, erklärte, sie habe immer wieder die Behauptung gehört, Schwarze seien immun gegen Corona.



Eindeutige Zahlen liegen noch nicht vor, doch es könnte sich um ein Problem handeln, das auch weitere Minderheiten in den USA betrifft. In New York sind Berichten zufolge etwa neben Afroamerikanern auch überproportional viele Latinos an Covid-19 erkrankt.