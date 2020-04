Die US-Regierung hat eingeräumt, dass das Coronavirus Afroamerikaner besonders häufig trifft.

Man sehe starke Anhaltspunkte dafür, dass diese in weitaus größerem Umfang betroffen seien als andere Bürger des Landes, sagte US-Präsident Trump. Es gebe keine nationale Erhebung, berichtet USA-Korrespondent Arthur Landwehr, aber die Zahlen aus mehreren Städten zeigten eindeutig, dass Afroamerikaner überproportional häufig an Covid-19 erkrankten. Sie sterben demnach in den USA auch öfter an den Folgen der Krankheit.

Milwaukee: 70 % der Toten, 26 % der Bevölkerung

Betroffen sind laut "Washington Post" Städte wie Chicago und die Hauptstadt Washington ebenso wie Bundesstaaten wie Louisiana und Michigan. Im Landkreis Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin seien rund 70 Prozent der Covid-19-Toten Schwarze, obwohl sie nur etwa 26 Prozent der Bevölkerung stellten.



Mehrheitlich afroamerikanische Landkreise vermeldeten teils dreimal so viele Infektionen und fast sechsmal so viele Todesfälle wie Landkreise, in denen weiße Amerikaner in der Mehrheit seien. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Fauci, führte dies auf eine "Verschlimmerung eines Gesundheitsgefälles" zurück.

Schlechtere medizinische Versorgung, mehr Vorerkrankungen

Experten zufolge haben Schwarze in den USA im Schnitt eine schlechtere Krankenversicherung und weniger Zugang zu medizinischer Versorgung. Auch Vorerkrankungen wie Diabetes und Herzkrankheiten treten demnach häufiger auf. Das erhöhe nach den bisherigen Erfahrungen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und auch das Sterberisiko.



Schwarze in den USA hätten "eher einen niedrigen sozioökonomischen Status", so der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Adams. Das mache es schwieriger, soziale Distanz zu wahren. Das bedeute auch, dass mehr Weiße zu Hause arbeiteten, während Schwarze häufiger mit anderen Menschen in Kontakt kommen, heißt es dazu im Bericht von US-Korrespondent Landwehr.

Rolle von Gerüchten, Fake News und Verschwörungstheorien unklar

Unklar ist, welche Rolle Gerüchte, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien spielen. Die Bürgermeisterin von Chicago, Lightfoot, erklärte, sie habe immer wieder die Behauptung gehört, Schwarze seien immun gegen Corona.



Eindeutige Zahlen liegen noch nicht vor, doch es könnte sich um ein Problem handeln, das auch weitere Minderheiten in den USA betrifft. In New York sind Berichten zufolge etwa neben Afroamerikanern auch überproportional viele Latinos an Covid-19 erkrankt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins?Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ US-Präsident Trump räumt ein: Afroamerikaner stärker von Covid-19 betroffen

+ Alter der Risikogruppen: Corona-Tote in Deutschland derzeit im Mittelwert 82 Jahre alt

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus:Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien:Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus:Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren:Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Menschenrechtsverletzungen: Wo Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt die Einhaltung der Corona-Beschränkungen sichern

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung über die Corona-Pandemie:Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.