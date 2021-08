In allen 16 Bundesländern sind inzwischen mindestens 50 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Als letztes Bundesland erreichte nun Sachsen diese Marke. Die Impfquoten liegen laut den Daten des Bundesgesundheitsministeriums in den Bundesländern weit auseinander. Spitzenreiter bei den vollständig Geimpften ist demnach Bremen mit 68,3 Prozent. Deutschlandweit liegt der Schnitt inzwischen bei 57,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens einmal geimpft sind nun 63,5 Prozent der Menschen. Die Zahl der Erstimpfungen steigt derzeit im Vergleich zur Vorwoche wieder leicht an.



Die tatsächlichen Impfquoten könnten etwas höher liegen. Darauf hatte eine Umfrage des Robert Koch-Instituts hingedeutet. Dieses will nun weitere Befragungen vornehmen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.