Trotz der derzeit sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz schließt Bundeswirtschaftsminister Altmaier eine erneute Verlängerung des Corona-Lockdowns nicht aus.

Die aktuelle Entwicklung nähre die Hoffnung, dass man sich relativ schnell einer Inzidenz von 50 nähern könnte, sagte Altmaier der "Welt am Sonntag". Die Länge des Lockdowns hänge aber auch davon ab, inwieweit sich neue Mutationen des Coronavirus in Deutschland verbreiteten. Man habe in Großbritannien gesehen, dass sich die neue Virus-Variante auch deshalb schnell habe ausbreiten können, weil der dortige Lockdown weniger streng gewesen sei als der aktuell in Deutschland geltende.



Die momentanen Beschränkungen sind vorerst bis zum 14. Februar befristet. Bundesfamilienministerin Giffey forderte erneut, im Anschluss zügig auf eine Öffnung von Kitas und Schulen hinzuarbeiten. Für Kitas schlug sie ein Ampelsystem vor, das die Anzahl der infizierten Personen, die Anzahl der Kinder in Quarantäne und die Anzahl der Erzieher in Quarantäne berücksichtigen soll. Ausschlaggebend wäre demnach die Situation in den einzelnen Kitas, sagte Giffey der "Bild am Sonntag". Mit diesem Plan könne ein Großteil der Kitas wieder geöffnet werden.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.