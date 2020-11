Bundeswirtschaftsminister Altmaier misst den Bund-Länder-Beratungen zu den weiteren Corona-Maßnahmen eine hohe Bedeutung zu.

Es handle sich um eine der entscheidenden Ministerpräsidentenkonferenzen in der gesamten Geschichte des Föderalismus, sagte der CDU-Politiker in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft für einen Mittelstandskongress der Unionsfraktion. Viel hänge davon ab, ob es gelinge, durch ein starkes gemeinsames Auftreten dafür zu sorgen, dass man die Pandemie in den Griff bekomme. Altmaier nimmt selbst an der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten teil, bei der strittige Punkte über die künftigen Corona-Regeln ausgeräumt werden sollen. Nach den Vorstellungen der Länder sollen die bis Ende November geltenden Schutzregeln zunächst bis zum 20. Dezember verlängert und teils verschärft werden. So ist beispielsweise bei privaten Zusammenkünften eine Beschränkung auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten geplant. Von Weihnachten bis Neujahr soll dies jedoch gelockert werden. Die Weihnachtsferien sollen wohl am 19. Dezember beginnen. Dadurch sollten die Kontakte vor den Feiertagen möglichst stark reduziert werden, heißt es. Auch für Schulen und Einzelhandel sollen eine Reihe von Maßnahmen beschlossen werden.

