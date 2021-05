Am New Yorker Broadway in den USA sollen ab 14. September die Aufführungen wieder starten.

Der Ticket-Verkauf für die Theaterstücke und Musicals beginnt heute. New Yorks Gouverneur Cuomo teilte mit, die Säle könnten dann wie vor der Coronavirus-Pandemie mit einer Kapazität von 100 Prozent genutzt werden. Bereits am 19. Mai dürfen Baseballstadien von Yankees und Mets wieder voll öffnen. Voraussetzung ist, dass die Besucher vollständig geimpft sind und Masken tragen. Für Impf-Skeptiker wird ein besonderer Anreiz angeboten: Wer sich direkt am Stadion impfen lässt, bekommt die Eintrittskarte geschenkt.



Im Bundesstaat und insbesondere in der Stadt New York hatte die Pandemie im vergangenen Frühjahr besonders schlimme Ausmaße angenommen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.