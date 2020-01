Das neuartige Coronavirus ist nach derzeitigem Kenntnisstand ansteckender als zunächst gedacht. Dennoch hält der Mediziner Clemens Wendtner das Risiko für die Bevölkerung hierzulande für gering. Er leitet die Münchner Klinik, in der der erste Coronavirus-Patient in Deutschland behandelt wird.

Wendtner sagte im Deutschlandfunk, man müsse frühere Aussagen revidieren, in denen man das neue Corona-Virus für wenig ansteckend erklärt hatte. Mit dem neuen Virus sei man "in einer Liga mit SARS" unterwegs, sagte der Leiter der Spezialeinheit für hochansteckende lebensbedrohliche Infektionen an der München Klinik Schwabing. Die sogenannte R0-Zahl liege nach dem jetzigen Wissensstand bei drei bis vier. Es würden also von einer infektiösen Person drei bis vier andere Personen angesteckt: "Das ist eine Größenordnung, die kennen wir von SARS, da lag es bei vier." Zum Vergleich wies der Mediziner aber darauf hin, dass die Zahl für Masern bei 18 liege.



Dass die neue Krankheit weniger oft tödlich verläuft als bei SARS, kann Wendtner bestätigen: "Wir haben im Schnitt zwei bis drei Prozent Letalität durch das neue Coronavirus." Das sei um Faktor zehn weniger als bei SARS. Die Sterblichkeitsrate sei damit geringer als zunächst befürchtet.



Laut Professor Wendtner ist "das Risiko für die Bevölkerung als gering einzustufen". In Deutschland würden maximal Einzelfälle eintreffen. Nur wenn man sehen würde, dass die Mortalität in China ansteige, werde man zu einer anderen Einstufung kommen.