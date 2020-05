Kinder könnten das Corona-Virus laut einer aktuellen Studie genauso verbreiten wie Erwachsene.

Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lasse, unterscheide sich bei verschiedenen Altersgruppen nicht, berichten Forscher um den Virologen Drosten von der Berliner Charité. Die Studie wurde vorab veröffentlicht und noch nicht von unabhängigen Experten geprüft. Die Forscher warnen aufgrund ihrer Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland.

Schüler und Kita-Kinder: gleiche Annahmen wie bei Erwachsenen?

Das Team um Drosten hatte in Proben von 3.712 Infizierten, die bis zum 26. April in einem Berliner Testzentrum untersucht wurden, die Menge an Sars-CoV-2-Viren bestimmt. Sie fanden keinen Unterschied in der Viruslast zwischen verschiedenen Altersgruppen. Bei der Beurteilung der Ansteckungsgefahr in Schulen und Kindergärten müssten die gleichen Annahmen zugrunde gelegt werden, die auch für Erwachsene gelten, schreiben die Forscher.

Unikliniken in Baden-Württemberg untersuchen Rolle von Unter-Zehnjährigen bei Virus-Verbreitung

Auch die Unikliniken Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm untersuchen die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Virus Sars-CoV-2. In einer gemeinsamen Studie nehmen sie Unter-Zehn-Jährige in den Blick. Es müsse rasch geklärt werden, ob man bei Kindern eine andere Ausgangslage habe als bei Erwachsenen, sagte Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) vor einigen Tagen.



Das Land erklärte in einer Pressemitteilung, dass eine Studie in Island kürzlich gezeigt habe, dass Kinder unter zehn Jahren deutlich seltener mit dem Coronavirus infiziert gewesen seien als Erwachsene. Frühere Daten aus China hätten dagegen nahegelegt, dass Kinder ähnlich häufig infiziert seien, aber viel seltener erkrankten als Erwachsene.



An der Studie nehmen rund 2.000 Eltern-Kind-Paare teil. Wichtige Erkenntnisse erhoffen sich die Forschenden vom Vergleich der Ergebnisse bei Kindern, die in Notbetreuungen weiterhin mit anderen Kindern Kontakt hatten, mit den Ergebnissen bei Kindern, die seit Wochen ausschließlich in der Kernfamilie gelebt haben.

Internationale Studie: Schulschließungen wenig wirksam

Eine internationale Studie kam zu dem Ergebnis, Schulschließungen seien vergleichsweise wenig wirksam, um die Coronavirus-Epidemie zu begrenzen. Forscherinnen und Forscher aus Zürich und Basel werteten die verschiedenen Maßnahmen aus, die zu Beginn der Epidemie in 20 verschiedenen Ländern getroffen wurden, darunter auch in Deutschland.



Nach der Vorveröffentlichung der Studie, die noch nicht begutachtet wurde, trug die Schließung von Schulen nur in geringem Maße zur Eindämmung bei. Die wirksamste Maßnahme war demnach die Schließung von Geschäften, Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Dicht dahinter folgen die Schließung nicht systemrelevanter Arbeitsstätten sowie Versammlungs- und Kontaktbeschränkungen.



Die Studie berücksichtigt die Infektionsdaten bis Ostern aus vielen EU-Ländern, Norwegen, der Schweiz sowie aus den USA, Kanada und Australien.