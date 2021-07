Der Anteil der Delta-Variante an den Corona-Infektionen in Deutschland steigt weiter.

Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass in dieser Woche mindestens jede zweite Ansteckung darauf zurückgeht. Der Anteil von Delta an einer Stichprobe aus dem Zeitraum vom 14. bis 20. Juni wird in einem aktuellen Bericht des RKI mit rund 37 Prozent beziffert. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Woche zuvor.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, sobald Fälle beobachtet würden, bei denen es trotz zweifacher Impfung zu einer Ansteckung mit der Delta-Variante und auch zu schweren Krankheitsverläufen komme, werde man zur Auffrischungsimpfung aufrufen. Die notwendigen Impfstoffkapazitäten seien verfügbar.

