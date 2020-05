In den USA berichteten Mitarbeiter im Gesundheitswesen mit asiatischen Wurzeln von zunehmenden rassistischen Vorfällen.

Wie die "Washington Post" berichtet, weigerten sich einige Covid-19-Patienten, sich von ihnen behandeln zu lassen. Zudem würden sie außerhalb der Kliniken beschimpft. Offizielle Daten gibt es nicht, aber auch die Bundespolizei FBI warnte vor einer Zunahme an Hassverbrechen gegen asiatisch aussehende Menschen. Einige Betroffene veröffentlichen ihre Erlebnisse in sozialen Medien unter dem Begriff "#iamnotavirus".



Eine Analyse von Russell Jeung, dem Vorsitzenden der Abteilung für asiatisch-amerikanische Studien an der San Francisco State University, zeigt einen stetigen Anstieg der Berichte über Belästigungen und Übergriffe seit Mitte März. Doppelt so viele Frauen wie Männer hätten angegeben, angegriffen worden zu sein. Jeung sprach von mehr als 1.800 Vorfällen seit Mitte März. Die Opfer sagten demnach, sie seien bespuckt, beim Einkaufen angegriffen, wegen des Tragens von Masken gemieden und am Einsteigen in Begleitfahrzeuge gehindert worden. Die Anästhesistin Lucy Li erklärte, sie riskiere ihre persönliche Gesundheit, nur um dann wegen ihres Aussehens diffamiert zu werden.



Die Soziologin Grace Kao von der Universität Yale sagte der Zeitung, die Menschen seien besorgt wegen der Übertragung einer Krankheit, die sie mit Fremdheit und asiatischen Gesichtszügen in Verbindung brächten. "Nichts ändert daran, wie wir aussehen."



Manche Experten wie Jeung machen auch die Rhetorik von Politikern, insbesondere von Präsident Trump, für die zunehmenden Attacken verantwortlich. Trump hatte das Coronavirus lange als "chinesisches Virus" bezeichnet. Jeung betonte: "Worte sind wichtig". Die Menschen zögen eine enge Verbindung zwischen dem Virus und Chinesen, weil Trump den Begriff verwendete. Er rechnet damit, dass im Zuge der Lockerungen in den kommenden Monaten die Zahl der rassistischen Übergriffe weiter steigen wird.



Amerikaner mit asiatischen Wurzeln sind überproportional im Gesundheitswesen vertreten. Sie machen laut "Washington Post" rund sechs Prozent an der Gesamtbevölkerung aus, aber rund 18 Prozent der Ärztinnen und Ärzte und zehn Prozent des Pflegepersonals.