Der Impfstoff-Hersteller Astrazeneca kann nach der erwarteten Zulassung in der EU zunächst nur geringere Mengen liefern als geplant.

Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin. Grund seien Produktionsschwierigkeiten an einem europäischen Standort. Eine Verzögerung des Lieferbeginns erwarte man aber nicht. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Vertreter der Europäischen Union, die Produktionsprobleme seien bei einer Fabrik in Belgien aufgetreten. Die ursprünglich bis Ende März für die EU-Staaten zugesagten 80 Millionen Dosen würden um 60 Prozent auf gut 30 Millionen Dosen reduziert.



Die Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca für die Europäische Union wird in der kommenden Woche erwartet. Bundesgesundheitsminister Spahn zeigte sich trotz der Fertigungsprobleme optimistisch, dass das Mittel schon bald in maßgeblichen Mengen verabreicht werden kann. Er sei zuversichtlich, dass es Lieferungen in einer Größenordnung geben werde, die schon im Februar einen Unterschied machen würden, sagte Spahn im ARD-Fernsehen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.