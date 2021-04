In Mecklenburg-Vorpommern wird der Impfstoff von AstraZeneca für alle Altersklassen unabhängig von der Priorität freigegeben.

Das sei ein Angebot an diejenigen, die keine oder wenige Vorbehalte gegen das Mittel hätten, sagte Landesgesundheitsminister Glawe. Ziel sei es, dass kein Impfstoff liegenbleibe. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut, dass es nur für Menschen über 60 Jahre eine generelle Impfempfehlung gebe, gelte weiter. Hintergrund sind Einzelfälle von Thrombosen vor allem bei jüngeren Frauen. Auch Bayern gab Astrazeneca in Arztpraxen für alle Altersgruppen frei. Bereits gestern hatte Sachsen die Impfpriorisierung aufgehoben. In Berlin und Nordrhein-Westfalen gilt das schon seit Längerem.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.