Nach Bayern ordnet auch Nordrhein-Westfalen eine Corona-Testpflicht für Einreisende an.

Das kündigte Landes-Gesundheitsminister Laumann in Düsseldorf an. Der CDU-Politiker sagte, wegen des weltweiten Anstiegs der Neuinfektionen werde fast jedes Land der Erde von der Regelung betroffen sein. Nach seinen Worten gilt die Testpflicht bei allen Ein- und Rückreisen unabhängig vom Verkehrsmittel. Unter anderem sollen Flughäfen Angebote für Schnelltests bereithalten.



Seit heute gilt bereits in Bayern eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Wer kein negatives Ergebnis vorlegen kann, muss den Test nachholen und das Ergebnis innerhalb von 72 Stunden beim zuständigen Gesundheitsamt vorzeigen.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.